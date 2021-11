Mobile cade dal balcone e colpisce un bambino di 7 anni: tragedia sfiorata

Brutto incidente, quello avvenuto alla periferia di Roma: un mobile è precipitato dal balcone al primo piano e ha colpito un bambino di 7 anni che giocava nel cortile. Il piccolo è stato portato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù.

Una tragedia sfiorata, nella Capitale. In zona Torre Angela, quartiere della periferia est di Roma, un bambino di sette anni è rimasto ferito e soccorso in codice rosso dopo essere stato colpito un mobile caduto da un balcone al primo piano. L’accaduto risale al pomeriggio di ieri, venerdì 19 novembre. Ferito ma sempre cosciente, a prestargli i primi soccorsi sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno poi trasportato il bimbo, che non sembrerebbe in pericolo di vita, all’ospedale Bambino Gesù.

Mobile cade improvvisamente dal balcone e colpisce il bimbo

Rimasto ferito in maniera non grave, un bimbo di sette anni. Il piccolo è stato colpito, nel pomeriggio di ieri, da un mobile caduto dal balcone di un’abitazione, situata al primo piano di un palazzo in zona Torre Angela a Roma. Secondo quanto si apprende dalle fonti, lo zio del bambino, un uomo di 60 anni, al momento dell’accaduto stava sistemando i mobili sul balcone, forse per effettuare delle pulizie domestiche. Per cause non note e ancora in corso d’accertamento, tuttavia, uno dei pezzi d’arredamento è improvvisamente precipitato di sotto, raggiungendo alla testa il nipotino che si trovava nel giardino, al pian terreno.

Immediata l’allerta ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con autoambulanza al seguito. Il piccolo è rimasto ferito in maniera lieve, ma dopo un primo soccorso in loco, è stato trasportato in codice rosso d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù. Sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, così da poter ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. A raccontare ai militari dell’Arma quando successo è stato lo stesso zio del piccolino, che non sarebbe in pericolo di vita. Brutto spavento, però, per amici e famigliari alla luce di quella che è stata una tragedia sfiorata.