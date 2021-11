Precipita e muore mentre pulisce i vetri della finestra: avrebbe dovuto sposarsi tra qualche giorno

Drammatico incidente a Solofra (Avellino), dove una donna è morta cadendo nel vuoto mentre stava pulendo i vetri di una finestra

Tragico incidente a Solofra (Avellino), dove una donna è precipitata nel vuoto mentre stava pulendo i vetri di una finestra. È successo ieri pomeriggio. La donna, 50 anni, è caduta dal terzo piano di un edificio sito in via Nuova Scorza, dove risiede una sorella.

La donna avrebbe dovuto sposarsi tra pochi giorni e con il fidanzato stava facendo gli ultimi preparativi per il matrimonio. Come disposto dalla procura, il cadavere della donna è stato portato in ospedale per ulteriori verifiche.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Solofra e i medici che purtroppo hanno potuto constatare solo la morte della donna.

Secondo un’ipotesi degli inquirenti, la donna stava pulendo la finestra di una casa al terzo piano quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata.