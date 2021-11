Per salvarsi dal furgone in fiamme si lancia in strada e viene investito

Per salvarsi dal furgone in fiamme un uomo si è lanciato in strada ed è stato investito: morto un 37enne.

Stamani nel veronese ha avuto luogo un incidente automobilistico mortale. Un uomo di 37 anni si è lanciato fuori dal suo furgone ed è morto investito da un’auto.

Incidente nel veronese, il furgone prende fuoco e si lancia in strada: investito un uomo di 37 anni

L’incidente è accaduto alle 7.40 circa a Minerbe, in provincia di Verona, lungo la S.R. 10. La vittima viaggiava assieme ad un’altra persona su un furgone che improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme, che lambivano i piedi dei due passeggeri all’interno dell’abitacolo.

Presi dal panico, i due si sono lanciati dal mezzo in movimento. Il passeggero è finito nel fossato, riportando varie lesioni, ma non è in pericolo di vita. Il conducente invece è caduto sulla strada dove è stato investito da un’auto ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che non hanno potuto fare nulla per il conducente del furgone, un uomo di 37 anni se non constatarne il decesso.