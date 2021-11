Quattromila no green pass senza mascherine al corteo di Roma

A Milano circa 60 persone identificate, manifestazioni occorse anche a Trieste. Ecco cos’è successo

Quattromila persone all’incirca ieri a Roma nei pressi del Circo Massimo, per la manifestazione contro il Green Pass. In molti non indossavano la mascherina e uno dei manifestanti ha esposto uno stendardo con la Madonna, dicendo:«l’ho portata per proteggere tutti». Molti gli striscioni, tra questi:«Non siamo cavie», «Giustizia per gli eventi avversi e le morti provocate dai vaccini».

Al centro della piazza affisso anche uno stendardo con scritto:”Trump” e “Grande Reset“. «Visto il numero dei partecipanti qui qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi», ha detto Mariano Amici, medico no-vax di Ardea sospeso dall’ordine dei medici, durante il corteo al Circo Massimo. «Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la Peste, ma non è vero. Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici. I numeri sono non reali: il tampone non è strumento attendibile e soprattutto non è strumento diagnostico. Al governo non interessa la salute dei cittadini, ma gli interessa far vedere che ci sono i morti per governare in maniera dittatoriale. Tutti i morti sono contati come Covid».

A Milano, invece, identificate circa 60 persone a piazza Duomo dai poliziotti, come spiega la questura. «Oggi pomeriggio a Milano (ieri, 20 novembre, ndr), senza che alcun preavviso di manifestazione sia stato presentato in Questura, alcuni dimostranti sono confluiti alla spicciolata in piazza Duomo e in piazza Fontana dove, tra le ore 16 e le ore 17, la Polizia di Stato ne ha identificati circa sessanta invitandoli ad abbandonare piazza Duomo.

Successivamente alcune centinaia di manifestanti convenuti in piazza Fontana, incamminatesi lungo via Carlo Martini, sono state bloccate da parte del dispositivo predisposto dalla Questura di Milano mentre tentavano di accedere alla piazza Duomo. Il dispositivo di ordine pubblico organizzato dalla Questura sta monitorando i gruppetti confusi tra la folla presente in piazza Duomo. Il tentativo dei manifestanti di dare luogo ad un corteo è al momento frustrato dai contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza».

A Trieste duecento persone hanno manifestato contro la campagna vaccinale, in piazza Libertà. A organizzare il corteo Alister, Associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche che vede coinvolti anche infermieri e medici.

All’evento c’erano anche Fabio Tuiach, portuale sospeso dal lavoro perché avrebbe manifestato contro il green pass nel periodo in cui era in malattia e Ugo Rossi, consigliere comunale del movimento no vax 3V. A parlare il presidente di Alister, Walter Pansini:«Ci chiamano no vax ma noi controlliamo i dati e ci riflettiamo su. Non siamo contro la medicina e non neghiamo la malattia ma le va data la giusta proporzione».