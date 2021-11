Runner si sente male nel parco e muore: stava telefonando ai soccorritori

Un uomo di 47 anni di Belgioioso (Pavia) è morto nel parco. Lo ha trovato un ciclista che aveva ancora il cellulare in mano

Un runner di 47 anni ha avuto un malore nel parco del Ticino, nelle campagne di Vigevano (Pavia) ed è morto. Quando i soccorritori sono arrivati l’uomo aveva ancora il telefono in mano. L’uomo si è sentito male e ha provato a chiamare i soccorsi, ma non ce l’ha fatta. M.A.P., 47 anni, era di Belgioioso (Pavia) ed è morto ieri pomeriggio, sabato 20 novembre intorno alle ore 14. Una tragica morte senza testimoni.

L’uomo indossava la tuta da runner e si era avventurato nei sentieri del parco del Ticino, zona pianeggiante ma tortuosa e isolata. D’estate è molto affollata, ci sono parecchi turisti, podisti, runner amatoriali. Ieri c’era nebbia nella zona, e non si vedeva nessuno da quelle parti. Un ciclista, giunta sul posto poco dopo, ha tentato di soccorrerlo.

Purtroppo il 47enne stava già morendo e non c’è stato nulla da fare per aiutarlo, in attesa dei soccorsi. Sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano che però non ha potuto far nulla, l’uomo era già morto quando sono arrivati. Non lo hanno neppure portato in ospedale. Si indaga sulle cause del malore.