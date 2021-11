Cede cric mentre smonta marmitta per rubarla: ladro muore schiacciato dall’auto

Un uomo di 45 anni di Pozzuoli è morto ieri pomeriggio tra i quartieri Pianura e Quarto, a Napoli

Sarebbe un uomo 45enne di Pozzuoli, la persona che ha perso la vita in un incidente occorso ieri pomeriggio, 20 novembre, tra i quartieri Pianura e Quarto, a Napoli. L’uomo è rimasto schiacciato da un’auto perché aveva posizionato il cric in modo sbagliato e questo ha poi ceduto. Inutili i tentativi di soccorrere il 45enne da parte dei sanitari del 118.

Da quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l’uomo che è morto sarebbe un ladro.

In quel momento stava tentando di smontare la marmitta da un’auto parcheggiata tra via Montagna Spaccata e via Salvatore Fergola.