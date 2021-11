Ruba un trattore e va a sbattere, ne ruba un altro e si schianta di nuovo: arrestato

Un uomo ha rubato due trattori in due rimesse agricole differenti e con entrambi i mezzi si è schiantato. Ecco cos’è successo

I carabinieri di Avezzano (L’Aquila), hanno messo le manette a G.V., 32 anni, di Collarmele, per aver rubato due trattori ed essersi schiantato. L’uomo, che ha dei piccoli precedenti penali, ha rubato un trattore la notte scorsa da una rimessa agricola in zona Celano (L’Aquila), ma poco dopo è andato a sbattere con il mezzo contro il cancello di un deposito del Comune. Ha quindi abbandonato il veicolo e ha deciso di rubarne un altro, in un’altra rimessa agricola.

Dopo aver rubato anche il secondo trattore, ha percorso delle strade vicinali del Fucino ma anche stavolta si è schiantato contro il muro di cinta di un locale notturno a Celano. L’impatto è stato talmente violento che ha destato l’attenzione del titolare del locale e di alcuni clienti che sono accorsi per comprendere cosa fosse accaduto.

Hanno notato il mezzo finito contro il muro del locale ma non c’era nessuno a bordo e così hanno contattato i carabinieri. I militari sono sopraggiunti subito e dopo aver fatto degli accertamenti sull’incidente hanno cercato e trovato il 32enne nei pressi del locale.

L’uomo non ha saputo dare spiegazioni plausibili e i carabinieri, dopo aver controllato la provenienza del trattore, hanno ricostruito il percorso fatto dal 32enne e hanno appurato i due furti, mettendo l’uomo in stato di arresto.