Giovane travolto e ucciso in tangenziale: si ipotizza una prova di coraggio finita male

Dietro alla morte del ventenne di origine nordafricana, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, potrebbe esserci un gioco, come una prova di coraggio, finito male.

Il ragazzo stava camminando nel buio sulla tangenziale Est di Milano, nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini, è stato travolto da più di un veicolo. Tra le ipotesi su cui sta indagando il pm di Milano, Francesco De Tommasi, c’è anche questa dunque. Secondo quanto appreso dall’ANSA, in base alle prime testimonianze raccolte, prima di incamminarsi su quel tratto di strada, il giovane sarebbe stato in compagnia di alcune persone, probabilmente amici.

Le indagini

La polizia stradale, che sta conducendo le indagini coordinate dal pm, sta sentendo persone e effettuando la ricostruzione di quanto è accaduto. Dai primi accertamenti emerge che un automobilista di 21 anni, che poi ha dato l’allarme, si è trovato improvvisamente davanti la sagoma del ragazzo, Isac Beriani, italo algerino, che non è riuscito ad evitare. Il giovane è stato scaraventato a diversi metri di distanza e potrebbe essere stato travolto anche da altri veicoli. Immediatamente sono arrivati i soccorsi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: il 20enne è morto poco dopo in ospedale, alla clinica Città Studi.

Per far luce sulla vicenda e per capire cosa avesse spinto il ragazzo a camminare, al buio, sulla tangenziale mettendo a repentaglio la sua vita e sapere se fosse o meno sotto l’effetto di alcool o droga, il pm De Tommasi ha disposto l’autopsia, oltre che ovviamente il sequestro della macchina di cui si è certi lo abbia investito. Al vaglio di inquirenti e investigatori c’è anche l’ipotesi che dietro la tragedia ci sia un gioco, una sfida di coraggio, finita male.