Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 221 arrivi nella notte

Gli sbarchi dei migranti continuano a mettere in ginocchio Lampedusa, dove gli hotspot sono ormai al collasso. Nella notte sono arrivate 221 persone, ma in totale in sole ventiquattro ore sono 356 coloro che sono approdati sulla più grande delle Pelagie. La situazione è al limite: a contrada Imbriacola si trovano attualmente oltre 560 migranti a fronte di una capienza di 250 posti.

L’emergenza migranti nell’isola di Lampedusa sta diventando sempre più drammatica. Nella notte sono sbarcati altre 221 persone. Il primo barcone con 68 uomini a bordo, tra cui due minori, è stato intercettato dal personale della Capitaneria di porto a circa 18 miglia dalla costa. L’imbarcazione è stata lasciata alla deriva, mentre loro sono stati trasportati al molo commerciale. Poche ore dopo, a 28 miglia a sud, è stata rintracciata una pericolante carretta di 10 metri che trasportava 98 persone, tra cui quattro minori. Esse sono state condotte al molo Favaloro. Intorno all’una sono infine arrivate nel medesimo luogo 45 persone di varie nazionalità subsahariane, tra cui 7 donne e 3 minori, i quali si trovavano su un barchino a 30 miglia di distanza dall’isola.

Gli ultimi sbarchi fanno sì che nelle ultime ventiquattro ore il bilancio sia di ben 356 arrivi. Gli hotspot sono letteralmente al collasso. In quello di contrada Imbriacola attualmente sono radunati oltre 560 migranti a fronte di una capienza di 250 posti, con i rischi che ne conseguono in termini sociosanitari. Tutte le persone che si trovano nella struttura, ad ogni modo, sono state prima dell’accesso sottoposte al triage per valutare le loro condizioni di salute. Non sono state registrate in tal senso particolari situazioni di gravità.