Previsioni Meteo OGGI lunedì 22 novembre | cieli coperti

Nella giornata di OGGI lunedì le previsioni meteo del 22 novembre. Al nord rovesci con nebbia. Al centro maltempo in aumento. Al sud cieli coperti e rovesci temporaleschi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 22 novembre.

Nord:

Estesa copertura nuvolosa su tutte le regioni con precipitazioni diffuse al nord ovest, Lombardia ed Emilia-romagna; qualche pioggia anche su basso Veneto e coste del Friuli-venezia giulia ma meno accentuata.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità diffusa al mattino su tutte le regioni con precipitazioni sparse, localmente consistenti su Sardegna settentrionale e Lazio. Seguirà un deciso miglioramento sull’isola con ampi rasserenamenti mentre persisteranno precipitazioni a tratti consistenti sulle restanti regioni in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio.

Sud e Sicilia:

Nubi diffuse su Campania, Molise e Sicilia occidentale con rovesci sparsi e qualche temporale, specie sulla Campania dove saranno localmente intensi. Qualche temporanea schiarita su Basilicata meridionale e Sicilia orientale e più estesa su Puglia centro meridionale e Calabria.

Temperature:

Minime in calo sull’arco alpino ed aree interne abruzzesi; in generale aumento sul resto del paese. Massime in diminuzione su arco alpino e dorsale appenninica; in sensibile aumento su Friuli-venezia giulia, Veneto e Romagna; senza variazioni sulle restanti aree.

Venti:

Deboli variabili al nord tendenti in serata ad intensificare dai quadranti settentrionali sulle coste adriatiche e sulla Liguria. Moderati variabili altrove con locali rinforzi sulle coste tirreniche di Campania e Lazio, nonché Sicilia occidentale e Puglia meridionale.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure, canale di Sardegna e tirreno meridionale. Mossi gli altri mari.