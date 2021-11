Trovata morta in casa Malikah Shabazz, figlia di Malcom X

Trovata morta nella sua casa di New York Malikah Shabazz, figlia di Malcom X. La donna aveva 56 anni, ecco cos’è successo

È morta ieri a New York, Malikah Shabazz, figlia dell’attivista Malcom X, che lottava per i diritti degli afroamericani. La polizia ha reso noto il decesso. Malikah, 56 anni, è stata ritrovata morta in casa a Brooklyn dalla figlia, come riporta la Cnn. La polizia ha parlato di un decesso in apparenza per cause naturali.

Leggi anche:—>Il premier etiope Abiy:«Guiderò le mie truppe dal fronte»

Su Twitter ha espresso il proprio cordoglio per la morte della 56enne, Bernice King, figlia di Martin Luther King Jr. «Sono profondamente rattristata dalla morte di Malikah Shabazz. Il mio pensiero va alla sua famiglia, i discendenti della dottoressa Betty Shabazz e Malcolm X.

Leggi anche:—>Covid, il marito di Angela Merkel:«In Germania rifiuto vaccino è irrazionale»

La dottoressa Shabazz era incinta di Malikah e della sua gemella, Malaak, quando Malcolm fu assassinato. Riposa in pace, Malikah», ha chiosato la donna.