Droga dalla Spagna all’Italia via posta: destinatario identificato e arrestato

In provincia di Taranto un diciannovenne è stato arrestato con le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti. I Carabinieri lo hanno individuato in quanto destinatario di un pacco proveniente dalla Spagna in cui erano contenuti diversi panetti di hashish. Il giovane, che è risultato incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La droga è stata sequestrata.

I Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un diciannovenne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane si era fatto recapitare per posta dalla Spagna un plico contenente oltre 300 grammi di hashish. I militari avevano individuato e messo sotto controllo il pacco sospetto fin dal suo arrivo in Italia, ma avevano atteso che venisse regolarmente recapitato al destinatario per intervenire. Al momento in cui è stata firmata al corriere la relativa ricevuta di consegna, le forze dell’ordine hanno bloccato il pusher e sequestrato i tre panetti di droga contenuti nella spedizione. A seguito di ciò le indagini sono proseguite con una perquisizione dell’abitazione dell’indagato, dove sono state rinvenute altre ingenti quantità di una dose di marijuana ed un bilancino di precisione.

Il pm di turno del Tribunale di Taranto ha disposto una misura cautelare nei confronti del diciannovenne con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacente. Il giovane pusher è risultato essere incensurato. Nelle scorse ore è stato dunque posto agli arresti domiciliari e verrà monitorato per evitare che continui a mandare avanti la compravendita di droga, via posta e non.