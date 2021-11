Ema dà via libera a vaccino per bambini, arriverà a dicembre

Via libera da parte dell’Ema al vaccino Pfizer per i bambini che lo riceveranno in dose ridotta. Le parole del ministro Speranza

L’Ema ha approvato la vaccinazione anti Covid Pfizer per bambini da 5 a 11 anni, cui seguirà anche a breve la pronuncia dell’Aifa. Dopo la consegna delle dosi pediatriche, le vaccinazioni potranno cominciare, in dosi ridotte rispetto agli adulti, a dicembre. Si esclude, per ora, l’obbligo vaccinale e il green pass per i bambini.

«Il primo passaggio è l’approvazione di Ema del vaccino Pfizer per i bambini nella dose ridotta. Già nella giornata di oggi o entro questa settimana. Poi Aifa si pronuncerà con un parere allineato a Ema e resta da attendere la consegna di Pfizer delle dosi pediatriche nella terza decade di dicembre. Nel frattempo, faremo una campagna di comunicazione e l’indicazione che daremo sarà di ascoltare i pediatri e i medici», ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute.

I bambini, nel nostro Paese, «continuano a presentare un quadro meno grave degli adulti, ma possono avere necessità di ricovero ospedaliero fino, in rarissimi casi, a necessitare di cure in terapia Intensiva». Secondo Pierpaolo Sileri, la vaccinazione nella fascia di età pediatrica va fatta per tutelare i bambini stessi, tenendo conto che «lavori scientifici validati dimostrano che il long covid è presente anche nella fascia pediatrica».

Sileri, intervistato durante la trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, ha aggiunto:«Dire che si possano vaccinare i bambini per limitare la diffusione del virus credo sia un po’ riduttivo. La vaccinazione nella fascia di età pediatrica deve essere fatta in primis per proteggere loro stessi. Lavori scientifici validati dimostrano che il long covid è presente anche nella fascia pediatrica, anche in coloro che hanno fatto l’infezione in maniera asintomatica».

Per quanto riguarda l’obbligo di vaccinazione, Sileri ha detto:«In questo momento l’obbligo vaccinale assolutamente non serve, se non per le categorie per cui è stato già deciso. A ogni ondata corrisponde una nostra reazione e questa volta nonostante l’ondata noi non stiamo chiudendo e stiamo andando avanti con sicurezza».

Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità ha postato le nuove linee guida in cui si suggerisce l’uso di corticosteroidi nei bambini ospedalizzati che contraggono la Sindrome infiammatoria multisistemica, una grave conseguenza provocata dal Covid-19 nei bambini.