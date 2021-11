Fedriga nega lo scontro con Salvini: “Siamo tutti perplessi sul green pass in zona bianca”

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha smentito, intervistati da Non è l’Arena, che le voci che lo vorrebbero in aperto contrasto con il leader leghista.

Nessun attrito con Matteo Salvini, a differenza di ciò che ormai da giorni scrivono i giornali. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha risposto a Massimo Giletti, conduttore televisivo di Non è L’arena in onda su La7, a proposito di possibili frizioni politiche e personali con il leader leghista. Fedriga ha infatti rassicurato tutti spiegando che “con Salvini mi sono sentito quotidianamente in questi giorni. Ho letto ricostruzioni secondo cui ci sarebbero state delle discussioni accese, ma così non è stato”. Il governatore ha inoltre respinto l’altra ipotesi che lo voleva come mediatore all’interno della Lega di una linea morbida verso il governo per le nuove misure restrittive introdotte, fortemente osteggiate da Salvini. In proposito il governatore ha infatti affermato che “noi tutti insieme come governatori della Lega abbiamo espresso perplessità sull’anticipo del Green pass in zona bianca, questo non perché non ci rendiamo conto della situazione ma perché dobbiamo tenere quel difficilissimo equilibrio che c’è tra la lotta alla pandemia, che deve essere prioritaria, e la tenuta sociale che rischia di avere effetti opposti alla lotta alla pandemia”.

Il timore del governatore infatti è che queste nuove limitazioni possano contribuire ad alzare il livello di uno scontro sociale che, come abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi mesi, è già ben oltre il livello di guardia.