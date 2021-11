Bollettino coronavirus 26 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 26 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 26 novembre. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

Veneto, anche oggi superati i 2mila contagi, 4 le vittime

Per il secondo giorno consecutivo in Veneto si superano i 2mila contagi: oggi sono 2.036, a fronte di 20.815 tamponi molecolari e 70.633 antigenici. Ed è sempre Padova al primo posto con 430 nuovi positivi, seguita da Treviso con 424 e Venezia con 390. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore.

Altri 1.353 casi e sei morti in Emilia-Romagna

Altri 1.353 casi di Coronavirus in Emilia-Romagna e sei morti, mentre i ricoverati rimangono stabili. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 35.877 tamponi e l’età media dei nuovi positivi è 41,3 anni. Bologna segna 286 casi più 63 dell’Imolese e restano alti i numeri del contagio in Romagna: Forlì-Cesena 189, Rimini 184, Ravenna 144. I guariti sono 628 in più rispetto a ieri, i casi attivi oggi sono 17.677 (+719), il 96,4% in isolamento a casa. I decessi riguardano due donne, rispettivamente di 54 e 93 anni, e un uomo di 88, nel Bolognese, una donna di 98 anni nel Ferrarese, una 77enne in provincia di Forlì-Cesena e un uomo di 56 anni nel Riminese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 59 (-3 rispetto a ieri), 575 quelli negli altri reparti Covid (+1).

In Campania 899 positivi, tre decessi

Sono 899 i casi positivi in Campania nelle ultime 24 ore su 30.020 test esaminati. Cala il tasso di contagio che ieri era pari al 3,45% ed oggi è 2,99%. Tre i decessi. Negli ospedali aumentano a 23 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+ 2), mentre calano a 297 in degenza (-12).

In Toscana altri 3 decessi

In Toscana sono 299.575 i casi di positività al Coronavirus, 488 in più rispetto a ieri (463 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 40 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Purtroppo si registrano altri 3 decessi – 2 uomini e una donna con un’età media di 83 anni, residenti 2 in provincia di Pisa, 1 in quella di Livorno – che portano il totale a 7.388. In calo i ricoveri complessivi: sono 297, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 49 in terapia intensiva, 1 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 283.787 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.400, +0,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 8.103 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (83 in più rispetto a ieri, più 1%). Sono 18.211 (683 in più rispetto a ieri, più 3,9%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 106 casi in più rispetto a ieri, Prato 32, Pistoia 42, Massa Carrara 39, Lucca 51, Pisa 54, Livorno 56, Arezzo 33, Siena 42, Grosseto 33.

In Friuli Venezia Giulia 636 nuovi contagi e 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 569 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,13%. Sono inoltre 18.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 67 casi (0,35%). Nella giornata odierna si registrano 3 decessi: un uomo di 96 anni di Trieste, deceduto in una residenza per anziani, una donna di Pordenone di 86 anni, deceduta all’ospedale, e un uomo di 79 anni di Muggia, deceduto in una residenza per anziani. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 251. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.955, con la seguente suddivisione territoriale: 902 a Trieste, 2.041 a Udine, 700 a Pordenone e 312 a Gorizia. I totalmente guariti sono 118.250, i clinicamente guariti 155, mentre le persone in isolamento risultano essere 6.504. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 129.143 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di un’unità a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso, nell’ex provincia di Pordenone) con la seguente suddivisione territoriale: 30.026 a Trieste, 56.339 a Udine, 25.055 a Pordenone, 15.941 a Gorizia e 1.782 da fuori regione.

In Abruzzo 297 nuovi positivi e tre decessi

Sono 297 (di età compresa tra 2 e 89 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 87106. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di 3 uomini di età compresa tra 72 e 85 anni, uno residente in provincia di Teramo, uno in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Chieti) e sale a 2586. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 80495 dimessi/guariti (+115 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4025 (+179 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 599 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Novant’uno pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 3927 (+179 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4305 tamponi molecolari (1569862 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10030 test antigenici (1301308). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.07 per cento. Del totale dei casi positivi, 22245 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+37 rispetto a ieri), 21865 in provincia di Chieti (+63), 20695 in provincia di Pescara (+90), 21460 in provincia di Teramo (+108), 702 fuori regione (+1) e 139 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In aumento casi in Calabria (+272), due vittime

Continua a crescere la curva dei contagi da Covid 19 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrate anche due vittime, con il totale che sale a 1.491. I nuovi contagi sono 272 (ieri 224) con un calo dei tamponi fatti, da 5.334 a 4.688. Il tasso di positivita’ passa cosi’ dal 4,2% di ieri al 5,8% di oggi. In flessione di 2 unita’ il numero dei ricoverati in area medica (113), mentre restano stabili a 13 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 3.986 (+83), gli isolati a domicilio 3.860 (+85) mentre i nuovi guariti 187. Ad oggi i tramponi fatti sono 1.413.181 con 91.990 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

In Sardegna 102 nuovi casi positivi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 102 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.382 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.710 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (stesso dato di ieri), 61 in area medica (14 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 2.467 casi (8 in più rispetto a ieri). Una donna di 70 anni, residente nella provincia di Sassari, è morta.

Basilicata, 45 contagi e nessun decesso

In Basilicata sono 45 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (40 riguardano residenti), su un totale di 761 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 e di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.048 (+9). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.231 somministrazioni di cui circa 3.400 sono terze dosi. Finora 436.636 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,9 per cento del totale della popolazione residente), 402.993 hanno completato il ciclo vaccinale (72,8 per cento) e 38.699 sono le terze dosi (7 per cento), per un totale di 878.328 somministrazioni effettuate.

In aggiornamento