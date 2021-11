Docente gay assalito e minacciato:«Fai schifo, vai via o ti piantiamo un coltello nella pancia»

Marco Taglialatela assalito in stazione:«Stavo andando a scuola e pensavo a cosa dire ai ragazzi nella giornata contro la violenza sulle donne»



Una discussione banale per una questione di precedenza e spazi sulle scale mobili alla stazione Garibaldi di Napoli, ha scatenato una forte aggressione verbale di tipo omofobo. A farne le spese il professor Marco Taglialatela, che insegna in una scuola di Poggioreale. È sposato da anni con Carlo Cremona dell’associazione I-Ken. «Erano circa le dieci di mattina ed ero appena uscito dal treno. Attendevo ai piedi della scala mobile che si diradasse la calca per rispettare il distanziamento anti Covid. Sono stato urtato da un tipo sui cinquanta anni con un trolley. Ho protestato, ho fatto presente che ero in attesa, che c’ero prima io e che stavo aspettando per salire», ha detto il professore.

A quel punto l’uomo lo ha insultato e minacciato. «Mi ha detto: stù ricchione e merda, già into o treno hai rotto il c….. Si riferiva al fatto che sul vagone avevo invitato una signora a scendere dalla porta giusta. Poi è stato un crescendo. Mi ha urlato che faccio schifo, che se non avessi smesso di rispondere mi avrebbe piantato un coltello nella pancia. Tutto in dialetto e con atteggiamento molto aggressivo e minaccioso. Nel frattempo provava a farmi cadere infilando i suoi piedi sotto le mie gambe, quasi a mettermi lo sgambetto».

Leggi anche:—>Anziana sepolta (priva di vestiti) all’oscuro dei parenti. Il Comune: «Errore di comunicazione tra gli addetti al servizio»

Tagliatela, rammaricato, precisa:«Nessuno è intervenuto a darmi man forte e a ricondurre quell’energumeno alla ragione. Quando siamo arrivati in superficie ho chiesto agli addetti di Trenitalia di darmi una mano. Quello continuava a insultarmi ed a canzonarmi, imitando la mia voce in falsetto, poi finalmente si è allontanato».

Leggi anche:—>Covid, registrato il primo caso di variante sudafricana in Europa

Il professore ha poi raccontato l’accaduto ai soldati che presidiavano l’esterno della stazione, che hanno cercato di consolarlo, e ha denunciato l’aggressione alla polizia ferroviaria. «E pensare che prima che accadesse tutto stavo riflettendo su quello che avrei potuto dire ai ragazzi a scuola in occasione della giornata contro la violenza sulle donne», ha chiosato.