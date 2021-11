Incidenti in monopattino, è allarme: più di un ferito al giorno in ospedale

La maggior parte degli incidenti si verificano tra le ore 18:00 e le 22:00 e sono dovuti all’inesperienza o all’eccessiva velocità.

Solo a settembre si contavano 1044 interventi del 118 – in un anno – per incidenti avvenuti in monopattino in Lombardia. Numeri allarmanti come conferma una indagine svolta dal Centro Specialistico ortopedico-traumatologico di Milano.

I numeri

Dall’indagine è emerso che: sono 280 i pazienti arrivati, in sei mesi, al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Gaetano Pini; al Niguarda, in un anno, ne sono invece arrivati 37. Al Policlinico di Milano, tra gennaio 2019 e maggio 2021 sono stati registrati 149 ingressi di pazienti per incidente su monopattino elettrico. Circa 46 pazienti al mese e, se si guarda in particolare al Gaetano Pini, più di un paziente al giorno. Tra questi, almeno per un paziente su 10 è necessario intervenire chirurgicamente.

Danni fisici riportati

I danni fisici riportati riguardano soprattutto le braccia (52%), il ginocchio (17,1%), il gomito (15%), il polso (14,3%), caviglia (11,8%), mani (9,6%). Pietro Randelli, Direttore del Comitato Scientifico dell’ASST Gaetano Pini-Cto spiega: «Abbiamo avuto pazienti che a tre mesi dall’incidente non avevano ancora avuto una guarigione completa». E a supporto di quanto detto racconta di un «paziente di 33 anni che, a sei mesi dalla caduta, zoppica ancora». Incidenti che, a volte si trasformano in vere e proprie tragedie. Solo a settembre, un bambino è morto mentre era sul monopattino elettrico. Marco Cenzato, Direttore di Neurochirurgia del Niguarda racconta: «Un terzo dei pazienti ha riportato un trauma cranico. Dei 14 pazienti con questa diagnosi, uno è deceduto, 5 sono finiti in coma e 8 hanno riportato traumi minori»

Età media dei pazienti

La maggior parte degli incidenti si verifica tra le 18:00 e le 22:00 e l’età media dei pazienti che necessitano di assistenza ospedaliera è di 34 anni. Al Niguarda, come sottolinea il Dottor Cenzato: «Gli accessi da incidente in monopattino riguardano pazienti da 4 a 62 anni». Ma a cosa sono dovuti tutti questi incidenti? Dall’indagine emerge che il «37% degli incidenti avviene per eccessiva velocità», il 30%, invece, è provocato dall’inesperienza. A ciò si affianca anche il fatto di viaggiare in monopattino senza indossare tutti i dispositivi di protezione, a partire dal casco.