Si era sposata con se stessa, ma ora vuole il divorzio:«Mi sono innamorata di un’altra persona»

Una vicenda che ha dell’assurdo. La donna, dopo il matrimonio in chiesa ha detto di essersi innamorata e di voler “divorziare”

Una influencer brasiliana, Cris Galera, si era sposata con se stessa tre mesi fa e la news aveva fatto il giro del web. Ma ora, la love story con se stessa sembra essere già finita, perché l’influencer, 33 anni, vuole divorziare. Da se stessa. La donna si era sposata con se stessa in modo ufficiale in chiesa, in Brasile.

La Sologamia non è legale in Brasile ma si può lo stesso celebrare il matrimonio. La donna aveva fatto tutti i preparativi in modo dettagliato con abito bianco, bouquet, foto e quant’altro.

Aveva scelto di fare il grande passo per via del grande amore per se stessa e per la sua autostima. Ma si è trattato di un matrimonio molto breve, durato soltanto tre mesi. Il motivo? La donna si sarebbe innamorata di un’altra persona.

Nonostante tutto, la donna ha rivelato di non essere assolutamente pentita di essersi sposata con se stessa.