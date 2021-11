Arrestato con l’accusa di aver violentato due pazienti, lavorava come infermiere in psichiatria

Lavorava come infermiere in un reparto psichiatrico e dopo mesi di indagine, iniziate con la denuncia di una minorenne degente, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

È stato arrestato con l’accusa di aver fatto violenza sessuali su due pazienti che alloggiavano all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Si tratta di un infermiere di 51 anni che prestava servizio nel reparto psichiatrico e secondo gli inquirenti e per lui è arrivata adesso un’ordinanza di custodia cautelare. Una delle due vittime è una minorenne di origine straniera arrivata in Italia un anno fa e finita in quel reparto per un disturbo comportamentale. È stata lei a denunciare il fatto dando inizio ad alcune indagini che sono durate per mesi e che hanno portato alla luce anche un’altra vittima che nel 2018 avrebbe subito la stessa violenza senza però mai denunciare il fatto.

Leggi anche: Caso sospetto di variante Omicron in un cittadino campano rientrato dal Sudafrica

Leggi anche: Bolzano, denunciati un infermiere e un macellaio per tamponi irregolari. Sequestrati mille test

Per il momento il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’infermiere la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di 11 mesi, mentre l’Azienda Sanitaria Locale ha già fatto sapere di aver avviato le dovute procedure disciplinari in merito.