Bollettino coronavirus 27 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 27 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 27 novembre, l’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Veneto terzo giorno con oltre 2mila contagi, 6 decessi

Ancora una volta in Veneto si sono registrati oltre duemila contagi in 24 ore,( ed è il terzo giorno consecutivo) il Per la precisione sono stati 2.113 i nuovi contagi sul nostro territorio, le province con maggior numero di contagi sono quelle di Treviso, Padova, Venezia e Vicenza. Sale così a 511.449 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre sono 27.612 gli attualmente positivi. sale anche il numero dei decessi a 11.941, con 6 vittime nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell’1,97%. Sale anche la pressione sugli ospedali. In quattro città si sono oltrepassati i 400 contagi in un giorno: si tratta diTreviso, dove ce ne sono stati 451, Padova e Venezia, con 412 cadauna, e Vicenza, con 407. I nuovi positivi a Vicenza sono stati invece 275, E di conseguenza sale anche la pressione ospedaliera, con 488 ricoveri in area non critica (+26) e 90 (+1) in terapia intensiva.

In Emilia-Romagna 1.273 nuovi casi e 17 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 452.288 casi di positività, 1.273 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.904 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 7.350.441 dosi; sul totale sono 3.551.707 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 478.635. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 601 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 391 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 434 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,6 anni. Sui 601 asintomatici, 247 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 24 con lo screening sierologico, 59 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 tramite i test pre-ricovero. Per 270 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 315 nuovi casi, seguita da Rimini (192) e Ravenna (148); poi Modena (136), Reggio Emilia (100), Cesena (98), Forlì (75 casi) e Ferrara (70); quindi, Parma (56), e il Circondario Imolese (48) e infine Piacenza (35 casi). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.095 tamponi molecolari, per un totale di 6.562.313. A questi si aggiungono anche tamponi rapidi 16.809. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 435 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 420.029. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 18.492 (+821). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 17.840 (+803), il 97,8% del totale dei casi attivi.

Nel Lazio 1.204 nuovi casi e 6 morti

“Oggi nel Lazio su 16.626 tamponi molecolari e 31.103 tamponi antigenici per un totale di 47.729 tamponi, si registrano 1.204 nuovi casi positivi (-362), sono 6 i decessi (-2), 715 i ricoverati (+9), 89 le terapie intensive (-2) e +786 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. i casi a Roma città sono a quota 545. Ieri oltre 34 mila vaccini somministrati con un incremento del 63% rispetto alla settimana precedente. Le dosi booster sono l’88% del totale delle somministrazioni”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ecco i casi divisi per Asl: Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

In Toscana 477 nuovi casi, 10 decessi

I ricoverati sono 294 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno). In Toscana sono 477 i nuovi casi Covid (459 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico), che portano a 300.052 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 283.970 (94,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.196 tamponi molecolari e 22.338 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 9.196 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.684, +3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 294 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un’età media di 85,3 anni (5 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 2 a Pisa). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 477 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 20% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Basilicata, 34 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 34 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (32 riguardano residenti), su un totale di 853 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-1) e di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.062 (+14). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.381 somministrazioni di cui 3.642 sono terze dosi. Finora 436.864 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79 per cento del totale della popolazione residente), 403.534 hanno completato il ciclo vaccinale (72,9 per cento) e 42.311 sono le terze dosi (7,6 per cento), per un totale di 882.709 somministrazioni effettuate.

In aggiornamento