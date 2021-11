Non accetta la fine della relazione e sequestra la ex fidanzata – MeteoWeek

Non accettava la fine della relazione e ha quindi sequestrato la ex fidanzata. È accaduto a Partinico, nel Palermitano. La polizia ha fatto scattare le manette per un 40enne romeno con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e che ora dovrà rispondere di atti persecutori e sequestro di persona.

Cosa è accaduto

Giovedì scorso i poliziotti hanno ricevuto una segnalazione in base alla quale una donna, nei pressi dello stadio comunale di Partinico, sarebbe stata costretta a salire a bordo di un’auto dall’ex fidanzato. La vittima aveva presentato giusto il giorno prima, una denuncia nei confronti dell’uomo che, non essendosi rassegnato alla fine del rapporto, la perseguitava con telefonate e minacce di morte sui social.

La donna, quella mattina, era uscita proprio per raggiungere il commissariato e consegnare dei file audio con le minacce subite sui social network. In strada, forse perché pedinata, si sarebbe, però, imbattuta nel suo ex e, in un primo momento, avrebbe cercato riparo in un negozio. Raggiunta dall’uomo e minacciata di morte se avesse tentato di avvertire la Polizia, è stata costretta a salire a bordo della macchina.

Le ricerche, immediatamente avviate a Partinico, Trappeto e Balestrate, hanno permesso di risalire all’abitazione di un familiare del 40enne a Balestrate. Qui gli agenti hanno trovato la donna spaventata e visibilmente scossa. Alla vista dei poliziotti l’uomo si è giustificato spiegando che si era trattato di un banale litigio tra fidanzati. Il 40enne romeno arrestato in flagranza di reato, in attesa di udienza di convalida è stato condotto nel carcere ‘Lorusso’ di Pagliarelli.