Allontanato dal pub perché molesto, torna con una mazza da baseball

Un giovane è stato allontanato da un pub perché aveva degli atteggiamenti molesti; è tornato con una mazza da baseball e ha colpito il cuoco.

Un giovane 18enne con precedenti è stato allontanato da un pub perché molesto, ha deciso di tornare con una mazza da baseball e ha aggredito due persone. L’aggressione si è consumata lo scorso venerdì sera in un pub in via don Bosco a Frascati: l’uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni aggravate e minacce.

Aggressione in un pub: viene invitato ad andarsene ma torna con una mazza da baseball

Sono le 22.40 quando un 18enne romano, alcuni precedenti in Polizia, è entrato nel locale per consumare una birra, ma aveva atteggiamenti molesti. E’ stato invitato dal gestore del locale ad andarsene. Il ragazzo inizialmente accetta, ma dopo poco torna armato di una mazza da baseball, e prende a bastonate il titolare dell’attività.

E’ intervenuto anche il cuoco, che ha cercato di bloccare il giovane si è guadagnato un pugno sul viso. Quando sono arrivati gli agenti del commissariato di Frascati il titolare era già al pronto soccorso di Frascati, dal quale è stato dimesso con 25 giorni di prognosi.

Gli agenti hanno bloccato il giovane aggressore. Il cuoco è stato portato prima al pronto soccorso di Frascati e poi a farsi controllare ulteriormente all’oftalmico dell’Umberto I, dal quale è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.