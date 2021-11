Giorgia Meloni incoronata: “Può diventare la prima donna premier”

L’Economist ha incoronato la ministra di FdI Giorgia Meloni: «Può diventare la prima donna premier in Italia».

L’Economist ha incoronato la ministra di FdI Giorgia Meloni. Nel numero speciale «The World Ahead 2022» del settimanale britannico Economist la leader di Fratelli d’Italia viene inserita tra le personalità da tenere sott’occhio nel 2022.

Giorgia Meloni, incoronata “prima premier donna” dall’Economist

Per il settimanale britannico, che fa un profilo sulla ministra Meloni, quest’ultima può diventare «la prima premier donna in Italia».

Leggi anche -> Bimbo ucciso dal padre, il dolore della madre: “Senza Matias non tornerò in quella casa”

«Il partito di estrema destra Fratelli d’Italia ha quasi quadruplicato il suo consenso, sorpassando la Lega Nord come partito più popolare in Italia. Il suo leader, Giorgia Meloni, entrata nei movimenti giovanili del Movimento sociale italiano a 15 anni e diventata leader di FdI nel 2014, ora ha la possibilità di consolidare la sua posizione come capo della destra italiana», si legge sul settimanale britannico l’Economist.

Leggi anche -> Giustizia, il ministro Cartabia:«Servono fiducia e voglia di rinnovamento»

«Sarà insidiata da Matteo Salvini, segretario della Lega, ma è favorita per eclissarlo in vista delle Elezioni del 2023 e potrebbe avere dunque la possibilità di diventare la prima donna premier in Italia», conclude l’Economist nel suo profilo sulla leader di FdI Giorgia Meloni.