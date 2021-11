Ladri a casa di Arturo Vidal durante derby Milan-Inter: colpo da centinaia di migliaia di euro

Ladri in casa durante il derby Milan-Inter, colpita la villa del centrocampista neroazzurro Arturo Vidal. Il bottino ammonterebbe a varie centinaia di migliaia di euro, e ad essere stato rubato è anche il fuoristrada Mercedes.

Brutto colpo per il calciatore dell’Inter Arturo Vidal, finito nel mirino dei ladri che hanno trafugato le abitazioni del Comasco la sera del derby Milan-Inter. Tra i derubati del 7 novembre, infatti, vi è finito anche centrocampista nerazzurro e della nazionale cilena, impegnato a San Siro nella partita. Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, pare che i malviventi abbiano agito proprio tra le 20:45 e le 21:15.

Ladri in casa durante il derby, colpita la villa di Vidal

Secondo quanto viene riportato dai media, il centrocampista Vidal, quella sera del 7 novembre, si sarebbe trovato davanti una brutta sorpresa, una volta tornato a casa dopo il derby (finito poi 1-1) disputato tra Milan e Inter. Il calciatore, infatti, sarebbe stato vittima di un furto presso la sua abitazione, nella villa al Villaggio del Sole, sulla collina residenziale di San Fermo, non distante dalla città di Como.

Proprio mentre il calciatore era allo stadio di San Siro, i ladri avrebbero approfittato per fare irruzione e rubare quanto hanno potuto. Spaccando i vetri, e mettendo a soqquadro l’abitazione, i malviventi hanno portato via ori e gioielli, racimolando un bottino che pare essere particolarmente ingente. Nel cortile della villa, il calciatore aveva parcheggiato una Ferrari 448 Spider, una Brabus Amg G700 nera, un fuoristrada della Mercedes (dal valore di circa 400mila euro), una Volvo XC90, una nuova Panda 4×4 color verde chiaro, e una vecchia Panda. Secondo le fonti, pare che i ladri non siano riusciti a portare via anche la Ferrari, e hanno perciò “ripiegato” per il fuoristrada Mercedes.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Rebbio, che a seguito della denuncia di Vidal, stanno ora lavorando per cercare di risalire sia all’identità dei ladri, sia al recupero della refurtiva. L’episodio, si sottolinea, è avvenuto sulla scia di altri casi di irruzione e furti in case private che ormai da qualche settimana sta colpendo la zona residenziale.