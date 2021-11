Sequestrata in garage, percosse e abusi dall’ex: l’incubo di una donna di 56 anni

La donna si era recata dal suo ex per riprendersi degli effetti personali dopo che la loro storia si era conclusa

Una donna peruviana di 56 anni è andata a casa del suo ex per riprendersi alcuni effetti personali dopo la fine della loro relazione, ma i risvolti di questa azione si sono rivelati un vero e proprio incubo. Il suo ex compagno, un uomo di Roma di 59 anni, l’ha sequestrata, picchiata e ha abusato di lei. È accaduto l’8 novembre scorso, quando la donna è andata a casa dell’uomo, a Roma, per riprendersi, appunto, le sue cose.

L’uomo, che aveva bevuto, con una scusa avrebbe attirato la donna e poi l’avrebbe rinchiusa nel suo garage. Lì l’avrebbe picchiata e abusata. La donna, secondo la denuncia, avrebbe riportato una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri di Roma San Pietro hanno arrestato l’uomo, come disposto dal gip del Tribunale romano.

I militari hanno condotto il 59enne nel carcere di Napoli, a Poggioreale, e lì l’uomo dovrà restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.