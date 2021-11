Bollettino coronavirus 29 novembre: 7.975 contagi, 65 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 29 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.975 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 12.932. Sono invece 65 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 47. Sono 276 mila i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 512.592. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto al 2,5% di ieri. Sono invece 669 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 31 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.135, ovvero 171 in più rispetto a ieri.

Le Regioni

In Veneto 1.265 nuovi positivi e 6 decessi

Sono stati 1.265 i nuovi positivi in veneto nelle ultime 24 ore, con il totale da inizio pandemia che sale quindi a 514.796. Gli attualmente positivi continuano a salire, con 29.768 persone in isolamento. Mentre sono 6 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, per un totale dei decessi che sale a 11.953 vittime dall’inizio della pandemia il 21 febbraio 2020.

In Emilia-Romagna 1.223 casi, salgono ancora i ricoverati

Sono 1.223 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di circa 20mila tamponi messi a referto. Mentre i casi attivi tornano a superare quota 20mila (il 96,4% in isolamento domiciliare), aumentano i ricoverati che sono 69 in terapia intensiva (sette in più di ieri) e 660 negli altri reparti Covid (28 in più di ieri). Si contano anche sette nuovi decessi: fra le vittime anche un uomo di 57 anni residente nel Forlivese. Circa metà dei nuovi positivi (566) sono asintomatici. Le altre sei vittime sono una donna di 83 e un uomo di 88 anni nel Bolognese, un uomo di 71 anni nel Ferrarese, una donna di 96 nel Ravennate, un 83enne di Rimini e un uomo di 82 anni, residente fuori regione, il cui caso è stato diagnosticato a Cesena. In termini assoluti il numero maggiore di nuovi positivi è nella provincia di Bologna, 321, 49 dei quali nel circondario Imolese, seguita da Rimini (178) e Forlì-Cesena (157). Prosegue intanto la campagna vaccinale, anche con particolare riferimento alle terze dosi che, in Regione, hanno superato il mezzo milione

In Piemonte 456 casi, +23 ricoverati e 4 morti

In Piemonte sono 456 i nuovi casi di Covid, 4 i morti, +23 i ricoverati, nei dati del bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Con l’esito di 45.401 tamponi diagnostici, di cui 41.606 antigenici, il tasso di positività è pari all’1%. Dei 456 nuovi casi gli asintomatici sono 320, cioè il 70,2%. In terapia intensiva un paziente in più rispetto a ieri, il numero complessivo sale a 34, negli altri reparti +22, numero totale a 379. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.570, i nuovi guariti 282. Dall’inizio della pandemia i casi positivi in Piemonte sono stati 402.344, i decessi 11.886, i guariti 380.475

In Toscana 328 nuovi casi, oggi non ci sono decessi

Sono 328 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore a seguito di 4.732 tamponi molecolari e 7.878 test rapidi effettuati, di cui il 2,6 per cento (compresi gli esami di controllo) è risultato positivo. Salgono dunque a 300.975 i casi registrati nella regione dall’avvio dell’emergenza sanitaria (lo 0,1 per cento in più rispetto al giorno prima). Ma più numerosi sono stati nelle ultime ventiquattro ore i guariti – 602, lo 0,2 per cento in più rispetto alla precedente rilevazione: 284.747 dall’inizio, il 94,6 per cento tra chi si è ammalato – e si tratta di guarigioni a tutti gli effetti, virali, certificate con tampone negativo. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Marche, 181 contagi e 3 decessi

Sale ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata sono arrivati a quota 107 (+5) anche se i degenti in Terapia intensiva sono rimasti invariati a 24 di cui 15 si trovano a Pesaro, Marche Nord. Lo fa sapere il Servizio Sanita’ delle Marche. Nell’ultima giornata si sono registrati 181 positivi (incidenza 177,56) e tre decessi (una 89enne di Ancona, un 72enne di Tolentino e un 85enne di Acquaviva Picena) che portano il totale di vittime nella regione a 3.152. In aumento i ricoverati in terapia semintensiva (29; +4) e nei reparti non intensivi (54; +1). Gli ospiti di strutture territoriali sono 92 e 14 in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi scende a 5.047 (-2) e le quarantene a 9.403 (-59). Intanto i guariti/dimessi salgono a 115.247 (+207). I dimessi nell’ultima giornata sono tre.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 181 nuovi contagi e sei decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.328 tamponi molecolari sono stati rilevati 156 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,7%. Sono inoltre 5.830 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 25 casi (0,42%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 88 anni e uno di 83, entrambe di Trieste (Ospedale), una donna di 95 anni di Udine (Ospedale), una donna di 89 anni di Gorizia (Ospedale), un uomo di 78 anni di Chions (Ospedale) e infine una donna di 75 anni di Pordenone (Ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 25, mentre i pazienti in altri reparti sono 291. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.974, con la seguente suddivisione territoriale: 911 a Trieste, 2.043 a Udine, 703 a Pordenone e 317 a Gorizia. I totalmente guariti sono 119.381, i clinicamente guariti 182, mentre quelli in isolamento risultano essere 6.728.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 130.581 persone con la seguente suddivisione territoriale: 30.602 a Trieste, 56.688 a Udine, 25.325 a Pordenone, 16.167 a Gorizia e 1.799 da fuori regione. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un logopedista, un infermiere e un medico dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un infermiere e un operatore socio sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di un’ostetrica all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Infine, sono stati rilevati tre casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Grado e Pordenone) mentre risulta essere positivo un operatore all’interno delle strutture stesse (Trieste).

In Sardegna 98 nuovi casi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 98 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1.335 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.684 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 ( 2 in più rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 67 ( 5 in più rispetto a ieri ). 2.620 sono i casi di isolamento domiciliare ( 30 in più rispetto a ieri). Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

In aggiornamento