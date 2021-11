Confindustria su lavoro: in aumento occupati, ecco i dati

Una stima di Confindustria mostra un aumento nel numero di occupati dopo il minimo riscontrato nel 1° trimestre

Il numero di persone che hanno un’occupazione è in crescita, dopo il minimo riscontrato nel 1° trimestre. I lavoratori dipendenti sono quasi ai livelli del periodo precedente alla pandemia (-62mila permanenti, -14mila temporanei). È quanto ha riportato il Centro Studi di Confindustria, che ha inquadrato quel che si sta verificando nell’ambito occupazionale.

La situazione cambia invece sul fronte dei lavoratori indipendenti, in discesa, come spiega Congiuntura flash (-312mila).

Da gennaio a ottobre, ci sono state 600mila attivazioni nette, ossia quasi 500mila in più in confronto al 2020 e 190mila in più in confronto al 2019.