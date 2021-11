Simona Ventura solidale con Greta Beccaglia, ma Instragram la censura

Instagram ha cancellato un suo post contro molestie subite in diretta da Greta Beccaglia: “Non sono queste le cose che andrebbero censurate”

Censurata da Instagram per avere espresso solidarietà alla giornalista molestata in diretta tv, questa la denuncia fatta da Simona Ventura su Twitter. La celebre presentatrice aveva pubblicato un messaggio di appoggio alla battaglia di Greta Beccaglia, giornalista palpeggiata all’uscita dello stadio dopo la partita di campionato Empoli-Fiorentina, che ha scelto di denunciare il suo molestatore, nonostante le scuse pubbliche.

Simona Ventura non capisce il motivo della censura. Dopo aver rimosso il post, Instagram le ha inviato questo messaggio, da lei screenshottatto e pubblicato su altri social: “Non perdere l’accesso al tuo account in futuro. Il tuo contenuto è stato rimosso perché violava le nostre linee guida. Per non perdere l’accesso al tuo account e per evitare i tuoi post, i follower, i messaggi e l’archivio siano eliminati in modo permanente, rispetta le nostre linee guida della Community“.

Scandalizzata, Ventura dichiara: “Oggi ho pubblicato un post di solidarietà a Beccaglia Greta e questa è stata la risposta di Instagram… Non sono queste le cose che andrebbero censurate!!!!!!!! C’è sempre una prima volta… comunque…“. E continua: “Dopo aver visto questo video la solidarietà a Beccaglia Greta è doverosa. Come doverosa è la condanna di chi l’ha mandata così, da sola, a intervistare tifosi furenti per una sconfitta cocente… Per carità, non vuole essere una scusa, la violenza…“.