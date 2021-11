Il tifoso che ha molestato giornalista:«Non sto bene, ho chiesto scusa, non sono una persona cattiva»

Il tifoso, Andrea S., ha detto:«Anche la mia compagna mi ha chiesto come mi è venuto in mente»

Intervistato da La Zanzara su Radio 24, il tifoso che ha palpeggiato la giornalista in diretta tv, dopo la partita Empoli-Fiorentina, ha detto:«Non sto bene per quello che ho fatto, ho chiesto scusa ed è stato uno sbaglio». Andrea S., ristoratore di Ancona, prosegue:«Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina. Ho sbagliato. Voglio incontrarla, quando lei vorrà».

L’uomo ha una compagna e una figlia, e in merito alla denuncia della giornalista afferma:«Cosa devo dire, ho sbagliato. A casa mi hanno detto come ti è venuto in mente, me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo».

Andrea ha anche risposto all’accusa di aver sputato prima di palpeggiare la giornalista:«Stavo tossendo, non ho sputato», ha precisato.

Infine, Andrea S. ha chiosato spiegando:«Non sto bene, guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede».