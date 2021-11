Vegano dice no al vaccino poiché testato su animali: muore di Covid

Le ultime parole dell’uomo, 54 anni, inglese, alla moglie dalla terapia intensiva. «Non sono mai stato così male»

Glynn Steel, un uomo vegano inglese di 54 anni, ha deciso di non fare il vaccino anti Covid, perché testato su animali. In seguito ha contratto il morbo ed è morto dopo 15 giorni in terapia intensiva. Prima di morire, avrebbe detto a sua moglie:«Non sono mai stato così male, vorrei aver fatto il vaccino». L’uomo è risultato positivo il 27 ottobre scorso, e dopo 5 giorni è peggiorato e sua moglie lo ha portato al nosocomio di Worcester, dove è finito in terapia intensiva e coma farmacologico. L’uomo è morto il 16 novembre scorso, due mesi prima di compiere 55 anni.

La moglie ha detto che l’uomo, prima di morire, «implorava per il vaccino mentre era nel reparto di rianimazione, prima di essere intubato. Ma gli infermieri gli hanno spiegato che era troppo tardi. Ho pianto ogni notte fino a finire le lacrime».

Steel sognava di andare presto in pensione per viaggiare e curare gli animali. Poiché vegano, aveva detto di no al vaccino anti Covid dopo aver scoperto che le aziende farmaceutiche fanno test per i vaccini sugli animali.

Si tratta di una fase di sperimentazione richiesta dalla legge per poter far sì che il farmaco sia approvato per uso su esseri umani. Ora la moglie di Steel, vaccinata con doppia dose, dice che l’aspetta un futuro «vuoto e solitario» e dice:«Chiedo a tutti quelli che conosco di vaccinarsi».