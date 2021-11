Schianto mortale, ubriaco il ragazzo alla guida: 19enne muore sul colpo

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Altri 4 ragazzi sono finito in nosocomio. Il 19enne, morto, aveva i documenti di un amico

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita e altri quattro ragazzi sono rimasti feriti in seguito a un terribile sinistro occorso a Riccione domenica scorsa all’alba. L’auto, su cui viaggiavano i ragazzi, si è schiantata contro un albero. Una tragedia che si complica maggiormente dopo le prime indagini compiute dalle forze dell’ordine. Dai primi accertamenti, è venuto fuori che il ragazzo che guidava era ubriaco, con un tasso alcolico di 2 grammi/litro, quattro volte il limite permesso.

Non è tutto, perché il 19enne, che è morto, aveva con sé i documenti di un altro ragazzo. La Procura di Rimini ha dunque aperto un’indagine per omicidio stradale. La polizia, all’inizio, aveva identificato il ragazzo morto come un albanese di 20 anni, come risultava dai documenti indosso alla vittima.

Ma il 19enne era in realtà italiano e si chiamava Nathan Franchini, di Cattolica (Rimini), così come i suoi amici. Quello che si sta cercando di capire è il perché il giovane avesse quella carta di identità. Si sta cercando di accertare se si è fatto prestare i documenti, poiché nelle discoteche l’accesso era consentito solo a ragazzi dai 20 anni in su, mentre per le ragazze, dai 18 anni in su.

Non si escludono, tuttavia, anche altre piste. Dopo l’impatto, il 19enne, che era seduto sul sedile posteriore dell’auto, è morto sul colpo. Gli altri quattro, invece, sono stati tirati fuori dalle lamiere dai pompieri, giunti sul posto con ambulanza e polizia locale.

Sono sopraggiunti, inoltre, anche elicotteri 118 da Bologna e Ravenna. Gli investigatori stanno verificando la veridicità dei documenti anche degli altri ragazzi che erano a bordo del veicolo. In ospedale sono finiti il ragazzo di 20 anni che era alla guida dell’auto, un altro ragazzo di 21 anni e due ragazze di 17 anni, una delle quali è ricoverata in terapia intensiva al Bufalini.

Gli altri non sarebbero a rischio vita. I ragazzi erano a bordo di una Fiat 500 e lo schianto è occorso alcuni minuti prima delle 7 del mattino. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Da quanto ricostruito, il conducente avrebbe sbandato poiché ubriaco o a causa dell’asfalto bagnato, o ancora, a causa della velocità.