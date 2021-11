Mangiano carne di tartaruga, 7 persone muoiono avvelenate

Cinque famiglie avrebbero mangiato la stessa carne, tutte residenti nel villaggio di Msuka Taponi

Trentotto persone hanno mangiato carne di tartaruga sull’isola di Zanzibar, in Tanzania, e hanno avuto una terribile intossicazione alimentare. Di questi 38, sette sono morti (tra cui un bimbo di 3 anni). Sull’isola, la carne di tartaruga viene ritenuta un pasto pregiato, ma in questo caso, alla base dell’intossicazione potrebbe esserci il cibo ingerito proprio dalla tartaruga.

Da una prima ricostruzione delle autorità locali, 5 famiglie avrebbero mangiato la stessa carne, famiglie che abitano nel villaggio di Msuka Taponi. In 38 si sono intossicati dopo aver mangiato la carne si sono dovuti far ricoverare in ospedale, mentre 7 sono morti.

A causare la grave intossicazione, secondo quanto hanno riportato i medici, potrebbe essere qualche alga tossica ingerita dalla tartaruga che può aver contaminato la sua stessa carne.

Nonostante la tartaruga sia ritenuta carne di un certo pregio, l’animale può mangiare alghe che per lui non costituiscono pericolo, ma che possono essere mortali per l’essere umano che assorbe in modo indiretto le sostanze chimiche in esse contenute.