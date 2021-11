Meteo DOMANI mercoledì 1 Dicembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani mercoledì e previsioni meteo del 1 dicembre. Al nord coperture e rovesci in serata. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 1 Dicembre.

Nord:

Nuvolosità irregolare su Liguria di levante, appennino emiliano-romagnolo e settore alpino/prealpino occidentale con locali precipitazioni associate dal pomeriggio, nevose sulle alpi a partire da 900metri; cielo pressoché sereno sul resto del nord, con nubi in generale aumento da metà giornata e locali piogge serali sul Friuli-venezia giulia.

Centro e Sardegna:

Molto nuvoloso o coperto su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con piogge o brevi rovesci dal mattino su Sardegna e nord Toscana e dal pomeriggio anche sul Lazio; cielo inizialmente sereno su Marche e Abruzzo, con nubi in generale aumento da ovest e locali precipitazioni serali associate sul settore occidentale abruzzese.

Sud e Sicilia:

Nubi basse sempre più estese su Campania, Sicilia e settori ovest di Basilicata e Calabria, con piogge o brevi rovesci possibili dal pomeriggio sulle aree peninsulari; cielo inizialmente sereno sul resto del sud, con nubi basse in graduale aumento da ovest.

Temperature:

Minime in lieve calo su Sicilia e Salento, in aumento sul resto d’Italia anche marcato su Sardegna e centro-nord; massime in generale aumento specie arco alpino e centro-sud peninsulare.

Venti:

Moderati occidentali con locali rinforzi sulla Sardegna; da deboli a moderati occidentali e in rotazione dai quadranti meridionali su Sicilia e centro-sud peninsulare; deboli al nord, meridionali sulla Liguria e variabili sul resto del nord, in graduale rotazione dai quadranti meridionali sull’Emilia-romagna.

Mari:

Molto mosso lo ionio con moto ondoso in diminuzione sul settore nord; mosso l’adriatico tendente a localmente molto mosso per fine giornata; da molto mosso ad agitato il mar ligure e mosso l’alto tirreno con moto ondoso in aumento; molto mossi i restanti mari.