Piromane seriale appicca 25 incendi in un agriturismo: 24enne nei guai

È stata necessaria una lunga indagine da parte dei carabinieri della Stazione di Casalbuttano, in provincia di Cremona, per accusare un ragazzo di 24 anni di aver causato 25 incendi, di piccole o medie dimensioni, appiccati all’interno di un agriturismo della zona e nei terreni circostanti.

I primi incendi

Le prime segnalazioni degli incendi sono arrivate tra settembre e ottobre: era stata la titolare di un’azienda agrituristica a denunciare una serie di roghi presso la sua struttura ricettiva dove per altro risiedeva, in particolare quattro piccoli incendi che avevano interessato un cassonetto della raccolta rifiuti, un divano, delle rotoballe e alcuni sacchetti della spazzatura. È stata accertata da parte dei vigili del fuoco, la natura dolosa di tutti gli incendi. Le fiamme venivano sempre appiccate con un accendino.

A seguire, tra il 20 e il 24 ottobre, altri 16 incendi: questa volta, ad essere bruciati sono stati teli in plastica usati come copertura di mezzi agricoli, ruote di auto di clienti alloggiati nell’agriturismo, ancora rotoballe, lenzuola e vestiti, una lavatrice. Come in una sorta di sfida, alcuni degli incendi erano stati appiccati proprio nel momento in cui erano presenti i vigili del fuoco.

Le indagini dei Carabinieri

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sulle persone residenti in zona, o con una casa nelle vicinanze, fino ad arrivare al 24enne, che è risultato essere sempre nelle vicinanze dei luoghi in cui avvenivano gli incendi. Non solo: in una circostanza, il giovane era stato visto uscire da un’area della struttura in cui non poteva trovarsi perché l’accesso non era consentito agli ospiti, nella quale era stato appiccato un incendio a un pannello di materiale plastico. Per gli inquirenti, la prova regina.