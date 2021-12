Luca, trovato morto in casa a soli 15 anni: forse un malore

Tutto il quartiere, nelle ultime ore, si è stretto attorno ai familiari del ragazzo. A portarlo via, sarebbe stato un malore

Sarebbe stato un malore a portare via per sempre il giovanissimo Luca, 15 anni, di Napoli. Il ragazzo, che viene da una famiglia conosciuta del quartiere Soccavo, che ha una gioielleria in via Epomeo, potrebbe essere morto per un infarto intestinale, ma soltanto l’autopsia potrà chiarire che cosa è successo veramente.

Nel frattempo, dopo la notizia, sono giunti moltissimi messaggi di cordoglio e ricordo per un ragazzo ritenuto alunno brillante, che adorava giocare a scacchi.

Numerosi, in queste ore, stanno esprimendo il proprio cordoglio ai familiari del 15enne, scrivendo loro anche tramite i social: «Non oso immaginare quanto sia incommensurabile quello della mia cara amica Rosaria, del marito, dei suoi figli e di tutti i familiari. Vorrei potervi abbracciare, far sentire la nostra vicinanza, consolare in qualche modo, ma so che un dolore così grande non conosce consolazione purtroppo, non possiamo fare altro che unirci al vostro immenso dolore, vi vogliamo bene».