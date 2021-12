Smartphone in carica sul bordo della vasca, muore fulminata 13enne

Una ragazza di 13 anni, Celestine, è deceduta a causa di una forte scarica elettrica dello Smartphone in carica sul bordo della vasca.

La causa ufficiale della morte di Celestine è arresto cardiorespiratorio seguito al drammatico incidente. La vicenda ha avuto luogo a Mâcon in Saona e Loira, un dipartimento francese della regione Borgogna-Franca Contea. La potente scossa elettrica proveniente dallo smartphone in carica ha colpito due ragazzine adolescenti sabato 29 novembre. Il tutto è accaduto all’interno del bagno della casa quando il telefono poggiato sul bordo della vasca ha portato alla folgorazione della giovane. Una delle due ragazze martedì risultava dimessa dall’ospedale della città mentre l’altra, Celestine, si trovava ricoverata all’ospedale di Lione. Il quotidiano locale Le Journal de Saône-et-Loire ha successivamente riportato che la giovane è deceduta.

I poliziotti del team anticrimine che erano giunti al momento dell’incidente hanno tentato di rianimare la ragazza in arresto cardiorespiratorio. Successivamente lo Smur e i vigili del fuoco si sono occupati di trasportare Celestine in ospedale. “È stato un banale incidente, ma dalle conseguenze terribilmente gravi”, ha affermato giovedì a JSL la mamma della ragazza, mentre si trovava nei corridoi dell’ospedale.

Smartphone in carica: le statistiche degli incidenti elettrici

Per l’Osservatorio nazionale della sicurezza elettrica, in Francia annualmente si verificano quaranta morti per folgorazione e quasi 3000 elettrificazioni (scosse elettriche che non uccidono).

La direzione generale per la concorrenza, i consumi e il controllo delle frodi ha anche inviato un messaggio di prevenzione. Si raccomanda di caricare i dispositivi elettronici al di fuori di ambienti umidi e di non usare un dispositivo elettronico collegato in vasca o doccia. Questa raccomandazione vale anche per i dispositivi segnalati come impermeabili