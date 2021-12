Bollettino coronavirus 5 dicembre: 15.021 contagi, 43 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 5 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 15.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.632. Sono invece 43 le vittime in un giorno, ieri erano state 75.

Sono 525.108 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 636.592. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto al 2,6% di ieri. Sono invece 736 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più rispetto a ieri.

Sono 232.000 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 8.282 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.109.082, i morti 134.195. I dimessi e i guariti sono invece 4.742.887, con un incremento di 6.685 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Emilia-Romagna oltre 1.700 casi e dieci morti

Superano quota 1.700 i casi giornalieri di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna. E mentre prosegue la lenta crescita dei ricoveri si contano ancora dieci vittime: fra loro ci sono anche una donna di 40 anni morta nel Piacentino e un uomo di 36 anni a Cesenatico. Sulla base di quasi 30mila tamponi registrati, nelle ultime 24 ore si contano infatti 1.707 nuovi casi, poco meno della metà dei quali (816) asintomatici. L’età media dei nuovi positivi è di 40,7 anni e in termini assoluti Bologna (459 casi, 61 dei quali nell’Imolese) è la provincia con i numeri del contagio più alti, seguita da Forlì-Cesena (252), Modena (201) e Rimini (181). Oltre alle due giovani vittime, sono morti anche due uomini di 74 e 94 anni nel Bolognese, uno di 70 e uno di 92 nel Ravennate, un uomo di 90 anni a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), una donna di 80 anni di Cesena, un uomo di 88 a Bellaria-Igea Marina e un uomo di Carpaneto Piacentino. Cresce il numero dei casi attivi, ormai sopra 25mila, con il 96,8% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. Ma lentamente cresce anche il numero dei ricoveri: sono 79 in terapia intensiva (due in più di ieri) e 728 negli altri reparti Covid (+25).

D’Amato, 1.549 nuovi casi e due morti nel Lazio

“Oggi nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi positivi (-283), sono 2 i decessi (-5), 716 i ricoverati (+4), 95 le terapie intensive (+4) e +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. I casi a Roma città sono a quota 702. Ieri effettuate oltre 45mila somministrazioni ovvero +13 mila rispetto al target e con un incremento del 55% rispetto alla settimana precedente”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.”Rispetto al 5 dicembre dello scorso anno si registrano 234 casi in meno, 2.359 ricoveri in meno in area medica, 254 in meno in terapia intensiva, 66.792 isolati a domicilio in meno e 30 decessi in meno – aggiunge – Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”. Le vaccinazioni pediatriche potranno essere prenotate dal 13 dicembre.

Aumentano in Campania tasso contagio e ricoveri Covid

Aumentano in Campania tasso di contagio e ricoveri per il Covid. Dai dati del bollettino quotidiano dell’unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i positivi su un totale di 31.268 test per un tasso del 4,23 contro il 3,69 di ieri. Un morto, i ricoverati in intensiva restano 22 come ieri mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 330 contro i 322 di ieri.

906 nuovi casi in Piemonte, oltre 60% asintomatici

Sono 906 in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid. Lo comunica la Regione. Il numero corrisponde al 2,1% dei 42.284 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 579 (63,9%). Calano di una unità i ricoverati in terapia intensiva (che ora sono 36) mentre i ricoveri in altri reparti sono +21 (per un totale di 440). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933. Non sono stati segnalati decessi, che restano quindi 11.901. Dall’inizio dell’epidemia il totale delle positività è 408.627.

In Toscana altri 3 decessi

In Toscana sono 304.725 i casi di positività al Coronavirus, 669 in più rispetto a ieri (630 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). In calo l’età media dei nuovi contagi: scende a 38 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Si registrano purtroppo altri 3 decessi – tutti uomini, età media 84,7 anni, residenti nelle province di Lucca (1) e Pisa (2) – che portano il totale a 7.423. I ricoverati sono 299, 4 in più rispetto a ieri, di cui 49 in terapia intensiva (stabili). Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 286.787 (94,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.515, +4,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.216 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (469 in più rispetto a ieri, più 4,8%). Sono 25.500 (54 in più rispetto a ieri, più 0,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 171 casi in più rispetto a ieri, Prato 19, Pistoia 60, Massa Carrara 46, Lucca 73, Pisa 51, Livorno 56, Arezzo 66, Siena 37, Grosseto 90

Oggi in Abruzzo 196 nuovi positivi, 1 morto

Oggi in Abruzzo 196 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 95 anni), eseguiti 4800 tamponi molecolari e 12565 test antigenici, 1 deceduto (un 53enne della provincia di Teramo), 81460 guariti (+3), 5080 attualmente positivi (+192), 115 ricoverati in area medica (+13), 7 in terapia intensiva (-3), 4958 in isolamento domiciliare (+182). I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell’Aquila (45), Chieti (85), Pescara (24), Teramo (43). E’ quanto riferisce la Regione Abruzzo sulla sua pagina Facebook.

Sardegna, 133 nuovi casi e nessuna vittima

In Sardegna si registrano oggi 133 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1.800 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.350 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (5 in più di ieri) mentre 2.998 sono i casi di isolamento domiciliare (+81 rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

