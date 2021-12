Covid e bambini, l’allarme: «Stiamo vedendo forme severe di virus tra i più piccoli»

I pediatri evidenziano un aumento delle forme severe di Covid tra bambini. Dal 16 dicembre al via la campagna di vaccinazione per fascia 5-11 anni.

Guido Rasi, consulente del Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure atte a contrastare la diffusione del Covid-19, interviene sulla situazione riguardante il Covid e i bambini.

Vaccino anti-Covid e bambini

Rasi, nel corso del suo intervento nella trasmissione «Mezz’ora in più» in onda su Rai 3, ha evidenziato come, nell’ultimo periodo stiano emergendo «forme sempre più severe di Covid-19 tra i bambini». Il dibattito si sposta poi sulla vaccinazione e, in particolare sui vaccini anti-Covid19 per i bambini. Sull’argomento vi sono opinioni contrastanti, ma Guido Rasi sottolinea quanto sia importante somministrare il vaccino anche alla fascia di età 5-11 anni.

«Ci aspettiamo un avvio cauto per la campagna vaccinale sui bambini dai 5 agli 11 anni» afferma Rasi. Campagna che inizierà, in Italia, il prossimo 16 Dicembre. «I numeri sono noti: 4 milioni di bambini vaccinati negli Stati Uniti, più di tutta la popolazione pediatrica di quanta ne dobbiamo vaccinare noi» aggiunge. «Non hanno nessun segnale importante, anzi vi sono molti meno effetti collaterali rispetto alla popolazione tra 11 e 18 anni» spiega il consulente del General Figliuolo. «In quell’età il bambino ha meno fattori che possano determinare una risposta avversa a una vaccinazione. Adesso la parola va ai pediatri» conclude.