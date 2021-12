Fabio Pedretti muore a 24 anni per un malore durante una gara di running

Fabio Pedretti si è accasciato al suolo durante il trail running che, come da tradizione, si tiene in notturna. I suoi amici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo.

Fabio Pedretti è morto nel giorno del suo 24simo compleanno durante una gara di running. Di Gardone Valtrompia, Fabio si trovava a Monticelli Brusati, nella provincia di Brescia, per un trail running in notturna.

Il malore

Nel corso della gara che, come da tradizione, si corre durante le ore notturne, Fsbio Pedretti ha accusato un malore. E, a circa 7 chilomentri dall’arrivo, si è accasciato al suolo. Stando alle prime informazioni raccolte, Fabio sarebbe morto a seguito di un arresto cardiaco. Nonostante i soccorsi immediati, prima da parte dei suoi amici che erano in gruppo con lui, e poi dal personale sanitario, per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

All’interno della sua squadra, c’era anche un cardiologo e le manovre di rianimazione sono durante a lungo. Le sue condizioni, benché molto critiche, si erano stabilizzate e per questo motivo, Fabio è stato trasportato nella Clinica San Rocco di Ome. Dove, però, dura. Quanto accaduto ha toccato e segnato profondamente tutti i partecipanti che hanno assistito in prima persona alla tragica del scomparsa del giovanissimo atleta.