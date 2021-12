Elly Mattiuzzo e Daniele Volanti, i due fidanzati morti in un tragico incidente

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato, in via Pedemontana, a San Marino. Le vittime sono due fidanzati di 18 anni.

Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, entrambi 18enni, sono i due fidanzati che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto nella tarda serata di sabato, 4 dicembre, a San Marino.

L’incidente

Elly, milanese e atleta di pattinaggio, si era trasferita da poco con il padre a San Marino e frequentava il Liceo artistico Volta-Fellini di Riccione. Daniele, invece, viveva a Rimini ma era originario di Modena. I due fidanzati viaggiavano su una Fiat 500 in via Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore verso il Castello di Murata. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, la loro auto ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Golf alla cui guida vi era un 19enne di San Marino.

La Golf è stata successivamente tamponata da una BMW guidata da un 30enne. La Fiat 500 su cui viaggiavano i due 18enni è stata completamente distrutta. Elly Mattiuzzo e Daniele Volanti sono morti sul colpo. Sul luogo del terribile incidente sono arrivati i soccorsi, ma i dottori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dei due ragazzi. Sia il 30enne alla guida della BMW sia il 19enne conducente della Golf sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Via Pedemontana, intanto, è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere agli agenti di fare tutti i rilievi del caso e definire la dinamica dell’incidente.