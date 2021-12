È accaduto a Parabiago (Milano), in via IV Novembre. Il titolare del locale era uscito per pranzare, al ritorno ha visto l’uomo sotto al forno

Un pizzaiolo di 41 anni, Michele Esposito, come riporta Il Corriere della Sera, è morto ieri, 4 dicembre 2021, in un tragico incidente sul lavoro occorso a Parabiago (Milano). L’uomo è rimasto schiacciato dal forno di una pizzeria a cui stava facendo dei lavori di manutenzione. L’incidente fatale è occorso verso le 14:40 nella pizzeria Emy, un locale che attualmente è in ristrutturazione per cambio gestione.

Da quanto ricostruito finora, Esposito aveva da poco terminato di pranzare col titolare della pizzeria in cui avrebbe dovuto cominciare a lavorare tra pochi giorni. «I due avevano intenzione di tornare insieme nel locale al civico 49», spiega Argon Hysai, segretario generale Cgil Edili, «per fare il punto sui lavori di rinnovamento del ristorante: lavori pressoché conclusi, con tanto di muri rimbiancati di fresco». Michele, tuttavia, ha voluto precedere il suo titolare, andando solo nel locale. «Non ti preoccupare, se arriva l’elettricista, gli apro io», sarebbe state le ultime parole del pizzaiolo.

A quel punto, Michele si è recato nella vecchia pizzeria Emy, e poco dopo anche il titolare ha deciso di raggiungerlo, ma una volta lì, ha trovato la porta chiusa. Ha telefonato al pizzaiolo ma non riusciva a sentire altro che il cellulare di Michele squillare. A un certo punto ha visto il forno che sembrava distrutto. Così ha telefonato ai carabinieri e all’ambulanza.

Leggi anche:—>Vaccino anti Covid, ora si pensa ai neonati:«Per bimbi da 0-5 anni l’ok in primavera»

Quando sono sopraggiunti i soccorritori, hanno trovato Michele schiacciato dal forno a legno, morto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Parabiago.

Leggi anche:—>Adrian assassinato a colpi di arma da fuoco nell’androne di un edificio

Le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi del caso, poi hanno rimosso il cadavere del 41enne, originario di Caserta, intorno alla 19.