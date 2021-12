Super Green Pass, cosa cambia a partire da oggi negli spostamenti e nelle attività consentite

Il Super Green Pass è entrato in vigore, e in molti si chiedono cosa cambierà per il settore dei trasporti. Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dal governo.

Il Super Green Pass è entrato in vigore nella giornata di oggi 6 Dicembre 2021, e in molti si chiedono adesso cosa cambierà, in particolar modo per quanto riguarda il comparto dei trasporti. La prima cosa da chiarire è che sia il Green Pass base, che con questo nuovo passaporto rafforzato, sarà possibile salire su aerei, navi, traghetti e anche i pullman resi disponibili per i servizi a noleggio. Per poter utilizzare questi mezzi, continuerà dunque a valere il tampone previsto nel certificato di base. Per quanto invece riguarda la guida dei taxi e dei veicoli che possono ospitare fino a nove persone, in questo caso non è prevista alcuna limitazione, e non sarà richiesto esibire nessun tipo di passaporto sanitario. Fino alla data del 15 Gennaio, l’accesso per i cittadini alle attività lavorative, ricreative e culturali sarà permesso soltanto a chi è munito del Super Green Pass mentre per le restanti categorie avranno luogo diverse limitazioni.

Quali sono le attività permesse con o senza green pass

Una persona che ad esempio continua ad utilizzare i tamponi, potrà accedere con il green pass di base soltanto ad alcune attività. Chiunque invece si muove con mezzi propri, non avrà bisogno di esibire nessun tipo di passaporto sanitario. Se però un comune entra in zona arancione, gli spostamenti per chi non si è vaccinati saranno consentiti solo per motivi essenziali. Tutte queste regole, nonostante le regioni abbia dato battaglia affinché almeno gli studenti fossero esentati, saranno applicate per tutti i cittadini che hanno un’età pari a 12 anni o maggiore.

Resta però fuori da questo discorso il trasporto scolastico riservato ai più piccoli, che non saranno tenuti a esibire il green pass. Vi è poi la questione a lunga dibattuta degli impianti sciistici, con i gestori che ormai da settimane erano sul piede di guerra per il timore di nuove restrizioni che rischiano di affossare ulteriormente un comparto economico più volte vicino al fallimento. In zona bianca, resterà il green pass di base, ma nel momento in cui si entra in zona arancione, l’accesso sarà consentito solo a coloro che sono muniti della nuova versione “rafforzata” del certificato.

Accesso al pubblico impiego e alle strutture sanitarie

Per quanto invece riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro del pubblico impiego, sarà possibile esibire entrambi i certificati, qualunque sia il colore che può assumere la zona in cui si risiede. Al momento, l’accesso resta libero per chi vuole fare compere nei negozi, a patto che non siano però centri commerciali: in questo specifico caso infatti, nei festivi e nei weekend ci si potrà recare soltanto se si è muniti di green pass. Laddove però vi sia necessità di doversi recare in una farmacia, l’accesso resterà libero a tutti in caso di emergenza, anche se si entra in zona arancione.

Come cambiano invece le disposizioni per le strutture sanitarie? Chi dovrà recarsi in ambienti sanitari per visitare parenti e amici, magari ricoverati in strutture di degenza potrà farlo solo nel caso in cui è vaccinato, o risulta guarito dalla malattia e provvisto di immunizzazione naturale, o se ha effettuato un tampone, sia antigenico che molecolare.

Nessun obbligo di passaporto sanitario invece per gli studenti delle scuole superiori. Discorso molto diverso invece per le università. Gli studenti che le frequentano infatti saranno tenuti, per seguire le lezioni, dare un esame, laurearsi a dover esibire il green pass, che può essere sia di base che rafforzato.

Accesso ai bar e alle attività sportive

Per quanto riguarda il Bar resta ancora aperta la possibilità di consumare al banco senza esibire nessun tipo di documento, così come nel caso in cui si decide di consumare nei tavoli all’aperto. L’alloggio negli hotel e nelle altre tipologie di strutture ricettive a pagamento, sarà invece consentito esclusivamente a chi è munito di Green Pass. E questa disposizione varrà sia in caso di zona bianca che arancione.



L’attività sportiva resta invece libera per tutti, ma nel caso in cui però se entra in zona arancione, questi sarà invece consentita soltanto ai vaccinati e a chi guarisce e risulta in possesso del pass. Alcune restrizioni sono state invece inserite per quanto riguarda gli sport di contatto. Laddove questi si svolgano al chiuso ad esempio, si potrà entrare solo con il green pass di base.

Per le attività ricreative ad alto rischio di contatto, come per esempio la discoteca, esibire il super green pass è obbligatorio. diverso il discorso per feste e cerimonie religiose: in questo caso serve almeno il tampone, e il super green pass se si entra in zona arancione. Anche l’accesso ai centri benessere è adesso vincolato al possesso del certificato di base.