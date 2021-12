Caso Ferrero, l’avvocato: “Non possiamo preparare il suo interrogatorio”

Il tuo browser non supporta questo file

“Ancora non abbiamo potuto vedere fascicolo, in queste condizioni sarà impossibile rispondere alle domande del gip” afferma la sua penalista

L’interrogatorio di garanzia per Massimo Ferrero, il patron della Sampdoria arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta aggravata e vari altri reati societari, è stato fissato per domani nel carcere di San Vittore a Milano, in cui è detenuto. Ma secondo l’avvocato della difesa, si tratta di un abuso in quanto “al momento non abbiamo ancora avuto modo di vedere il fascicolo: in queste condizioni non vediamo come sarà possibile rispondere alle domande del gip“.

“Abbiamo ricevuto l’avviso ieri pomeriggio – spiega la penalista Pina Tenga – con la cancelleria chiusa quindi impossibilitati a chiedere copia dei 17 faldoni in un tempo utile per visionarli, confrontarci con Ferrero e metterlo nelle condizioni di rispondere al giudice. Gli avvocati avranno anche i super poteri ma non fino a questo punto“.