Assale la ex e il suo nuovo compagno ma lei decide di non denunciarlo

È accaduto a Pisa, al ponte Fortezza. L’uomo ha dato un pugno al nuovo compagno della ex e uno schiaffo alla donna, che non lo ha denunciato

Un uomo tunisino ha assalito l’ex compagna e il nuovo fidanzato di lei tirandogli pugni e schiaffi ma la donna ha deciso non sporgere denuncia. È successo a Pisa, dove la polizia è dovuta intervenire al ponte della Fortezza dopo la richiesta di aiuto da parte di una donna italiana di 30 anni che, mentre si trovava col nuovo compagno, un 25enne anche lui tunisino, ha avuto uno scontro con l’ex, che ha assalito sia lei che il compagno.

All’uomo ha tirato un pugno, lo ha spinto, poi ha insultato la donna e le ha dato uno schiaffo. Una pattuglia è rimasta sul posto spiegando alla coppia che avrebbero potuto sporgere denuncia e ricorrere a cure mediche, ma i due hanno fatto sapere che si sarebbero riservati di querelare l’aggressore. Intanto un’altra volante della polizia ha cercato l’assalitore, ma inutilmente.

Ma non è finita lì, perché alcune ore dopo, in piena notte, la donna ha di nuovo chiesto aiuto alla polizia perché stava discutendo con il suo ex compagno, che si era ripresentato da lei, e temeva il peggio.

Questa volta, la polizia lo ha fermato prima che fuggisse e lo ha identificato. Si era trattato di un litigio solo verbale, per cui la donna è stata congedata, sottolineando, nuovamente, «la necessità della presentazione di una querela per poter procedere nei di lui confronti». L’uomo è stato mandato via e avvertito di «astenersi dal reiterare detti comportamenti».