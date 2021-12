Obbligava da anni un uomo a consegnargli denaro: arrestato

Un 37enne con precedenti, costringeva un uomo a consegnarli sistematicamente soldi da tre anni e a fare ciò che gli chiedeva.

Un 37enne costringeva da anni un uomo a consegnargli denaro e a fare ciò che gli chiedeva. È accaduto a Trapani. Il 37enne, non solo estorceva denaro ripetutamente al malcapitato, ma lo obbligava anche a tenere e prendersi cura della sua moto, e a fare qualsiasi commissione per lui, tra cui acquistare alimentare e bevande, a qualunque ora del giorno e della notte.

L’uomo che ha subìto l’estorsione, ormai totalmente assoggettato, era costretto a pressare la sua compagna, chiedendole soldi per poterli dare al pregiudicato o per acquistare per suo conto alimenti e bevande.

L’inchiesta, partita proprio dalla denuncia sporta dalla compagna dell’estorto, e continuata anche attivando servizi tecnici, ha consentito di ricostruire i ripetuti episodi di estorsione e di appurare il totale stato di assoggettamento che la vittima aveva nei confronti del suo estorsore.

La vicenda si è conclusa lo scorso venerdì, quando la polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato e portato nel carcere di Trapani.