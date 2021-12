Meteo OGGI mercoledì 8 Dicembre | cieli coperti

Nella giornata di OGGI mercoledì e previsioni meteo del 8 dicembre. Al nord addensamenti in aumento con prevista neve. Al centro nuvole e rovesci. Al sud rovesci sparsi e maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 8 Dicembre.

Nord:

Cielo da molto nuvoloso a coperto al primo mattino sulle regioni centro occidentali ma con rapida estensione della nuvolosità all’intero settentrione. Precipitazioni diffuse associate che saranno anche nevose a quote pianeggianti, in particolare sulla pianura centro occidentale.

Centro e Sardegna:

Instabile sulla Toscana con rovesci e temporali, nevicate sulle aree appenniniche oltre i 1100 metri. Graduale peggioramento sul resto del centro ad iniziare da Sardegna e Lazio con rovesci e qualche temporale in estensione serale al settore adriatico.

Sud e Sicilia:

Iniziale bel tempo al sud ma con nuvolosità in aumento sulla Campania con piogge dal pomeriggio in estensione parziale a Molise, Puglia e Basilicata.

Temperature:

Minime in calo al meridione peninsulare; in aumento sulla Sardegna e senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in marcata diminuzione al nord ovest, Lombardia e veneto; in generale aumento sul resto della penisola.

Venti:

Deboli variabili al nord tendenti a rinforzare da nord sulla Liguria e dai quadranti meridionali su coste venete e friulane; moderati dai quadranti settentrionali su puglia; in prevalenza moderati dai quadranti occidentali sul resto del paese con rinforzi dal pomeriggio.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mar e canale di Sardegna e ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento fino ad agitato su tirreno centro settentrionale ed adriatico settentrionale.