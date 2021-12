Papa Francesco in visita a Piazza di Spagna nel giorno dell’Immacolata

In occasione dell’Immacolata, Papa Francesco si è recato, in visita privata, in Piazza di Spagna e Santa Maria Maggiore.

Piazza di Spagna, questa mattina, ha accolto inaspettatamente Papa Francesco che, in occasione dell’Immacolata ha voluto fare una preghiera a Maria Immacolata. La visita, anche quest’anno, è avvenuta in forma privata e alle ore 06:15.

Papa Francesco ha portato con sé e posato vicino alla colonna alla cui sommità si trova la statua della Madonna un cesto di rose bianche. Nella sua preghiera, il Papa ha chiesto cure e guarigione per i malati, ha rivolto un pensiero per i popoli colpiti dalla guerra e dalla crisi climatica. E, per ultimo, ha chiesto il miracolo della conversione. Da Piazza di Spagna, Papa Francesco si è recato in Santa Maria Maggiore per pregare Maria Salus Populi Romani. La sua visita si è conclusa alle ore 07:00 quando è tornato in Vaticano.