L’Antitrust sanziona Amazon per oltre 1 miliardo di euro

Il tuo browser non supporta questo file

Amazon punita per abuso di posizione dominante. Oltre al risarcimento, sarà imposto anche il ripristino delle condizioni concorrenziali

Pesante sanzione dell’Antitrust nei confronti di Amazon. L’accusa è quella di posizione dominante sul mercato e danneggiamento degli operatori concorrenti al servizio di logistica, secondo l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Risultano coinvolte le società Amazon Europe Core S.r.l, Amazon Services Europe S.r.l, Amazon EU S.r.l, Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che la sanzione sia di oltre 1 miliardo di euro, più precisamente 1.128.596.156,33, in quanto Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, c.d. “FBA”), presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it.

Il sistema utilizzato dalle società legate ad Amazon è di avere utilizzato il servizio logistica della multinazionale che fa a capo a Jeff Bezos per ottenere maggiori visibilità e migliori prospettive di vendite. Sotto accusa in particolare l’etichetta Prime che consente, tra le altre cose, di partecipare agli eventi speciali gestiti da Amazon come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e che aumentano la probabilità che l’offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box.

LEGGI ANCHE: Usa, vittoria dei no vax: no all’obbligo di vaccino nelle aziende



Amazon ha impedito ai venditori terzi di associare l’etichetta Prime alle offerte non gestite con FBA. Il sistema ha pesantemente danneggiato i marketplace concorrenti, causandone una maggiorazione dei costi e ostacolando dall’offrire i propri prodotti su altre piattaforme online. L’Antitrust ha anche imposto il ripristino delle condizioni concorrenziali, obbligando Amazon ad adottare misure comportamentali che saranno sottoposte al vaglio di un monitoring trustee.

LEGGI ANCHE: Accordo governo sindacati sullo smartworking, orari di lavoro e straordinari



Questo comporterà per l’azienda di Bezos la cessione di ogni privilegio di vendita e di visibilità sulla propria piattaforma a tutti i venditori terzi che sappiano rispettare standard equi e non discriminatori di evasione dei propri ordini, in linea con il livello di servizio che Amazon intende garantire ai consumatori Prime.

Amazon dovrà definire e pubblicare tali standard e, a far data da un anno dall’assunzione della decisione, astenersi dal negoziare con i vettori e/o con gli operatori di logistica concorrenti tariffe e altre condizioni contrattuali applicate per la logistica dei loro ordini su Amazon.it, al di fuori di Fba.