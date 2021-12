Bollettino coronavirus 12 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 12 dicembre. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

Lazio, 1965 nuovi casi e 3 morti, a Roma 816 positivi

“Oggi nel Lazio su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (+220), sono 3 i decessi (-7), 782 i ricoverati (+8), 112 le terapie intensive (+4) e +1.015 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,6% – prosegue – I casi a Roma città sono a quota 816”. Rispetto al 12 dicembre dell’anno scorso: 2.187 ricoveri in meno in area medica, 225 in meno in terapia intensiva, 55.406 isolati a domicilio in meno e 38 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione” dice D’Amato.

In Friuli Venezia Giulia 703 nuovi contagi e 7 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 640 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,98%. Sono inoltre 12.836 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,49%). Si registrano i decessi di 7 persone: una donna di 86 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 85 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 80 anni di Pordenone deceduto in ospedale, una donna di 79 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 79 anni di San Dorligo della Valle deceduta in una Rsa, una donna di 75 anni di Porcia deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti sono 294. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.070, con la seguente suddivisione territoriale: 952 a Trieste, 2.057 a Udine, 730 a Pordenone e 331 a Gorizia. I totalmente guariti sono 126.469, i clinicamente guariti 195, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.953. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 139.008 persone, con la seguente suddivisione territoriale: 33.415 a Trieste, 59.178 a Udine, 27.390 a Pordenone, 17.095 a Gorizia e 1.930 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 unità a seguito di altrettanti test antigenici non confermati dal tampone molecolare. In relazione alle fasce d’età più colpite, anche i dati odierni collocano al primo posto la fascia d’età 0-19 con il 24% dei casi. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di 7 persone: un infermiere, un medico e un operatore socio sanitario nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un autista e un assistente sociale nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; un infermiere e un operatore socio sanitario nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Occidentale. E’ stato infine rilevato un caso tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Trieste) e due tra gli operatori all’interno delle strutture stesse (Trieste, San Dorligo della Valle).

Covid: in Toscana altri 5 morti

In Toscana salgono a 309.842 i casi di positività al Coronavirus dal febbraio 2020, oggi si registrano 831 casi in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi positivi è 40 anni circa: il 26% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39, il 35% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79 e il 3% più di ottanta. Purtroppo oggi si registrano cinque decessi: quattro uomini e una donna, con un’età media di 73,6 anni e residenti uno nella Città metropolitana fiorentina, uno in provincia di Prato, due in quella di Pistoia e uno in quella di Lucca. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. Aumentano i posti letto occupati negli ospedali: 342 in tutto, diciannove in più rispetto a ieri, ma diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (47, due in meno). Le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore, tutte guarigioni virali, sono 210 e portano il totale a 289.481. Sono invece 12.565 le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (597 in più rispetto a ieri). Sono 29.156 (cresciuti di 310) quanti si trovano in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate

In aggiornamento