Stop a licenziamenti su Whatsapp e Teams, le nuove norme del governo

Una nuova stretta del governo obbliga al datore di lavoro che intenda chiudere una sede o reparto di comunicarlo alle istituzioni o ai sindacati, almeno 90 giorni prima di avviare la procedura

Il governo sta valutando una nuova stretta sui licenziamenti, vietando di licenziare il personale su Whatsapp e Teams e obbligando i datori di lavoro a comunicare con istituzioni o sindacati. Le nuove regole mirano a evitare che le imprese chiudano per delocalizzare le proprie produzioni senza aver trovato soluzioni per i propri dipendenti.

Come riporta La Stampa, allo scopo di salvaguardare il tessuto occupazionale e produttivo, le nuove regole impongono al datore di lavoro che intenda chiudere una propria sede, stabilimento, ufficio o reparto autonomo in Italia, di comunicarlo tramite lettera a sindacati e Regioni competenti, ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo e all’Anpal almeno tre mesi prima di avviare il procedimento, spiegando le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della scelta di chiudere e numero e profili professionali di coloro che saranno licenziati. Una soluzione richiesta in particolare da M5s e Pd dopo il recente licenziamento della Caterpillar di Jesi che ha comunicato i licenziamenti di più 260 lavoratori durante un vertice con i sindacati.

Queste norme intendono anche regolamentare i licenziamenti individuali, dopo alcuni casi di lavoratori licenziati tramite messaggio Whatsapp o mail o tramite Teams. Anche questi messaggi, saranno nulli se eseguiti senza previa comunicazione o prima della scadenza dei suddetti 90 giorni.

Altra novità, entro 60 giorni dalla prima comunicazione ogni ditta dovrà preparare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche causate dalla chiusura e consegnarlo alle istituzioni, indicando gli interventi per gestire in modo non traumatico i licenziamenti (ad esempio ammortizzatori sociali o incentivi all’esodo, ricollocazione ecc.). Le multe per le aziende che non seguiranno le regole sono ancora da definire.